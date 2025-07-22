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«Манчестер Юнайтед» получил преимущество в борьбе за Николаса Джексона

«Манчестер Юнайтед» получил преимущество в борьбе за Николаса Джексона
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Форвард «Челси» Николас Джексон может покинуть клуб этим летом. По данным The Sun, 25-летний сенегалец отклонил предложения «Наполи» и «Милана», рассчитывая остаться в АПЛ. Теперь основным претендентом на нападающего считается «Манчестер Юнайтед», которому предстоит заплатить за него около £ 80 млн (€ 92 млн).

В прошедшем сезоне Джексон забил 13 голов и сделал шесть результативных передач в 37 матчах за «Челси». Однако он утратил статус основного форварда после появления Лиама Делапа и прогресса Жоао Педро.

Контракт форварда с лондонским клубом действует до лета 2033 года, Transfermarkt оценивает игрока в € 50 млн.

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