«Манчестер Юнайтед» получил преимущество в борьбе за Николаса Джексона

Форвард «Челси» Николас Джексон может покинуть клуб этим летом. По данным The Sun, 25-летний сенегалец отклонил предложения «Наполи» и «Милана», рассчитывая остаться в АПЛ. Теперь основным претендентом на нападающего считается «Манчестер Юнайтед», которому предстоит заплатить за него около £ 80 млн (€ 92 млн).

В прошедшем сезоне Джексон забил 13 голов и сделал шесть результативных передач в 37 матчах за «Челси». Однако он утратил статус основного форварда после появления Лиама Делапа и прогресса Жоао Педро.

Контракт форварда с лондонским клубом действует до лета 2033 года, Transfermarkt оценивает игрока в € 50 млн.