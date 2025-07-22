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«ПСЖ» увеличит предложение по Забарному за счёт трансфера Экитике

«ПСЖ» увеличит предложение по Забарному за счёт трансфера Экитике
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«Пари Сен-Жермен» продолжает добиваться трансфера Ильи Забарного. По информации RMC Sport, парижане готовы улучшить предложение по 22-летнему защитнику сборной Украины после продажи Уго Экитике. Нападающий перейдёт из «Айнтрахта» в «Ливерпуль» за € 80 млн, а «ПСЖ» получит 20% от сделки — € 16 млн.

Ранее «Борнмут» отклонил предложение французов в размере € 60 млн, запросив минимум € 70 млн. Теперь «ПСЖ» готов вернуться к переговорам с обновлённой суммой.

Забарный с января 2023 года играет за «Борнмут». В прошлом сезоне он провёл 39 матчей, отметившись одной голевой передачей. Transfermarkt оценивает его в € 28 млн.

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