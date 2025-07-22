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Пол Гаскойн вернулся домой после госпитализации

Пол Гаскойн вернулся домой после госпитализации
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Легендарный полузащитник сборной Англии Пол Гаскойн выписан из больницы после инцидента, произошедшего в минувшую пятницу. Об этом сообщила его агент Карли Соуорд.

«В пятницу Пол добровольно обратился в отделение неотложной помощи из-за проблем с горлом. Он уже вернулся домой и чувствует себя хорошо», – приводит слова Соуорд ESPN.

Напомним, 58-летнего экс-футболиста нашли в полубессознательном состоянии у себя дома в Пуле.

Гаскойн помог сборной Англии выйти в полуфинал чемпионата мира 1990 года и чемпионата Европы 1996 года и считается одним из самых талантливых игроков своего поколения, но долгие годы борется с последствиями алкогольной зависимости, а также проблемами со здоровьем.

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