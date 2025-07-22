Расписание матчей Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 на 22 июля

Сегодня, 22 июля, состоятся первые матчи второго квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.
Расписание матчей Лиги чемпионов 22 июля (время московское):
18:00. «КуПС» – «Кайрат»;
19:00. «Ноа» – «Ференцварош»;
19:00. «Линкольн» – «Црвена Звезда»;
20:00. РФШ – «Мальмё»;
20:00. «Хамрун Спартанс» – «Динамо» Киев;
20:00. «Пафос» – «Маккаби» Тель-Авив;
20:00. «Виктория Пльзень» – «Серветт»;
20:00. «Копенгаген» – «Дрита»;
21:00. «Шкендия» – ФКСБ;
21:15. «Слован» Братислава – «Зриньски»;
21:30. «Лех» – «Брейдаблик»;
21:45. «Рейнджерс» – «Панатинаикос»;
21:45. «Риека» – «Лудогорец».
Действующим победителем Лиги чемпионов является французский «Пари Сен-Жермен». В финале прошлого розыгрыша команда разгромила итальянский «Интер» со счётом 5:0. В составе парижан отличились Ашраф Хакими, Дезире Дуэ (дважды), Хвича Кварацхелия и Сенни Маюлу.