Расписание матчей Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 на 22 июля

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Сегодня, 22 июля, состоятся первые матчи второго квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей Лиги чемпионов 22 июля (время московское):

18:00. «КуПС» – «Кайрат»;

19:00. «Ноа» – «Ференцварош»;

19:00. «Линкольн» – «Црвена Звезда»;

20:00. РФШ – «Мальмё»;

20:00. «Хамрун Спартанс» – «Динамо» Киев;

20:00. «Пафос» – «Маккаби» Тель-Авив;

20:00. «Виктория Пльзень» – «Серветт»;

20:00. «Копенгаген» – «Дрита»;

21:00. «Шкендия» – ФКСБ;

21:15. «Слован» Братислава – «Зриньски»;

21:30. «Лех» – «Брейдаблик»;

21:45. «Рейнджерс» – «Панатинаикос»;

21:45. «Риека» – «Лудогорец».

Действующим победителем Лиги чемпионов является французский «Пари Сен-Жермен». В финале прошлого розыгрыша команда разгромила итальянский «Интер» со счётом 5:0. В составе парижан отличились Ашраф Хакими, Дезире Дуэ (дважды), Хвича Кварацхелия и Сенни Маюлу.