«Барселоне» грозит штраф, если клуб не выкупит Рашфорда у «МЮ» — COPE

Крайний нападающий Маркус Рашфорд близок к переходу в «Барселону» на правах аренды до июня 2026 года. Каталонцы уже согласовали с «Манчестер Юнайтед» условия сделки с правом последующего выкупа.

Как сообщает Barca Universal, опираясь на слова журналиста Мигеля Рико из COPE, если «Барселона» не активирует опцию постоянного трансфера, клубу придётся выплатить компенсацию в размере около € 5 млн.

Рашфорд согласился на снижение зарплаты на 30%, но даже с учётом этого будет зарабатывать около € 14 млн. Выкуп футболиста обойдётся каталонцам в € 30-35 млн.

Маркус Рашфорд — выпускник академии «Манчестер Юнайтед». Вторую часть прошлого сезона он отыграл в аренде за «Астон Виллу». Его контракт с «Юнайтед» действует до лета 2028 года. По данным Transfermarkt, текущая рыночная стоимость нападающего оценивается в € 50 млн.