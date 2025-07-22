Арбитр Федотов разобрал судейство Казарцева в матче «Спартак» — «Динамо» Махачкала

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов разобрал судейство Василия Казарцева в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги между «Спартаком» и «Динамо» Махачкала (1:0).

«Первый момент — наступ на ногу Умярову. Здесь вопрос в том, что такое игра в мяч. Эпизод сложный: две ноги близко, игрок «Динамо» видит Умярова и, по мне, просто касается мяча, а не играет в него. Казарцев же, видимо, сказал Фисенко на VAR, что это игра в мяч, а тот увидел на повторе контакт и не вмешался. Для меня это не игра в мяч. Это неназначенный 11-метровый. Департамент может сказать, что для них это игра в мяч, и тоже будут по-своему правы. Но я согласиться с такой трактовкой не могу.

Следующий момент — игра рукой защитника «Динамо» на 25-й минуте. Казарцева позвали к монитору, потому что он не видел руку. Игрок «Спартака» перекрывал ему обзор. Но сам контакт и единоборство арбитр точно видел, как и движение рукой. В игре для него это оказалось не нарушением. После повтора Казарцев назначил штрафной в пользу «Динамо». Я не могу сказать, что он неправ. Действительно, рука Мангаша двигалась вперёд, и, возможно, из-за этого мяч попал в руку соперника. Но я бы, исходя из планки единоборств Казарцева, продолжил игру после контакта и назначил 11-метровый за игру рукой.

На 45+6-й минуте Казарцев отменил гол «Спартака», потому что Денисов блокировал вратаря. Здесь неважно, кто первым коснулся голкипера. Важно, что Денисов на него влиял, а это запрещено. Так что гол отменён совершенно правильно.

На 44-й минуте были все основания показать вторую жёлтую игроку «Динамо» Аззи за грубую игру. Казарцев ушёл на внушение. Я понимаю, есть рекомендация не притягивать за уши то, что можно вывести на управление. Говорят, Казарцев предупредил игрока, что-то ему сказал. Но это так не работает. Проблема в том, что Казарцев поднял планку единоборств, а потом опустил её. И при удалении в начале второго тайма он просто поймал Аззи. «Я тебя не удалил там — удалю здесь». Для судьи это непрофессионально. Департамент поддержит Казарцева, потому что Аззи надо было удалять ещё в первом тайме. Но я не считаю, что это правильно. Понижение планки — это всегда плохо.

Момент с жёлтой Маркиньосу за игру рукой сравнивают с эпизодом из первого тайма, потому что Казарцев дал для этого повод. Сначала для него такие толчки вписывались в планку, потом нет. По-судейски он правильно наказал Маркиньоса за игру рукой. Фола со стороны защитника не было — это нормальная борьба. Маркиньос же до мяча всё равно не дотягивался, понимал это и поэтому дорисовывал», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.