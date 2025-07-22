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Игрок «Балтики» Гассама поделился мнением об Андрее Талалаеве

Игрок «Балтики» Гассама поделился мнением об Андрее Талалаеве
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Защитник калининградской «Балтики» Натан Гассама высказался о главном тренере команды Андрее Талалаеве.

«Андрей Талалаев — отличный тренер и очень любит свою работу. У него сильный характер, и благодаря этому у нас получается достойно играть. Да, мы можем лично с ним пообщаться, когда действительно есть что обсудить один на один. Беседуем о целях команды, о том, чем лично я могу помочь на поле. В целом к главному тренеру можно обратиться по любому вопросу. Последний раз мы общались на тему тактических перестроений. Андрей Талалаев объяснял, как я должен располагаться и где обязан встречать соперника», — сказал Гассама в эфире «Матч ТВ».

Талалаев является тренером «Балтики» с сентября 2024 года. Ранее он возглавлял нижегородскую «Волгу», подмосковные «Химки», самарские «Крылья Советов», грозненский «Ахмат», московское «Торпедо» и исполнял обязанности главного тренера «Ростова».

В 1-м туре Российской Премьер-Лиги «Балтика» сыграла вничью с московским «Динамо» (1:1).

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