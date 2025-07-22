Арбитр Федотов разобрал судейство в матче «Динамо» — «Балтика»

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов разобрал судейство в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги между московским «Динамо» и «Балтикой» (1:1). Главным арбитром той встречи был Ян Бобровский.

«Нормальная работа Бобровского. Единственный момент: в конце первого тайма игрок «Балтики» Варатынов выставил руку в сторону и попал сопернику по лицу. Бобровский дал свисток на перерыв, но затем приложил палец к наушнику — момент проверяли на красную карточку. Здесь можно только догадываться, что произошло, но решили, что не красная. Бобровский показал Варатынову жёлтую. При этом в протоколе написано: неспортивное поведение. Ничего подобного на общем плане я не увидел. Это либо грубая игра, либо агрессивное поведение. Непонятно, как здесь работал VAR и кто что говорил. Впрочем, на оценку Бобровского этот момент не влияет», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.