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Арбитр Федотов разобрал судейство в матче «Динамо» — «Балтика»

Арбитр Федотов разобрал судейство в матче «Динамо» — «Балтика»
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Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов разобрал судейство в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги между московским «Динамо» и «Балтикой» (1:1). Главным арбитром той встречи был Ян Бобровский.

Мир Российская Премьер-лига . 1-й тур
18 июля 2025, пятница. 20:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 1
Балтика
Калининград
0:1 Хиль – 12'     1:1 Касерес – 48'    

«Нормальная работа Бобровского. Единственный момент: в конце первого тайма игрок «Балтики» Варатынов выставил руку в сторону и попал сопернику по лицу. Бобровский дал свисток на перерыв, но затем приложил палец к наушнику — момент проверяли на красную карточку. Здесь можно только догадываться, что произошло, но решили, что не красная. Бобровский показал Варатынову жёлтую. При этом в протоколе написано: неспортивное поведение. Ничего подобного на общем плане я не увидел. Это либо грубая игра, либо агрессивное поведение. Непонятно, как здесь работал VAR и кто что говорил. Впрочем, на оценку Бобровского этот момент не влияет», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

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