Игорь Федотов: скорее всего, департамент поддержит все решения Казарцева в игре «Спартака»

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов высказался о судействе в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги между московским «Спартаком» и махачкалинским «Динамо» (1:0). В качестве главного арбитра той встречи выступал Василий Казарцев из Санкт-Петербурга.

«Эту игру раздувают, но ничего скандального тут нет. Казарцев своими решениями не повлиял на результат матча, и голы были отменены верно. Здесь можно говорить только об одном — о планке единоборств, которую Казарцев пытался найти и так и не выдержал. Департамент, скорее всего, во всех эпизодах поддержит арбитра. И не удивлюсь, если ему дадут назначение на следующий тур», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.