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Игорь Федотов: скорее всего, департамент поддержит все решения Казарцева в игре «Спартака»

Игорь Федотов: скорее всего, департамент поддержит все решения Казарцева в игре «Спартака»
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Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов высказался о судействе в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги между московским «Спартаком» и махачкалинским «Динамо» (1:0). В качестве главного арбитра той встречи выступал Василий Казарцев из Санкт-Петербурга.

Мир Российская Премьер-лига . 1-й тур
19 июля 2025, суббота. 20:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 0
Динамо Мх
Махачкала
1:0 Маркиньос – 37'    
Удаления: нет / Аззи – 53'

«Эту игру раздувают, но ничего скандального тут нет. Казарцев своими решениями не повлиял на результат матча, и голы были отменены верно. Здесь можно говорить только об одном — о планке единоборств, которую Казарцев пытался найти и так и не выдержал. Департамент, скорее всего, во всех эпизодах поддержит арбитра. И не удивлюсь, если ему дадут назначение на следующий тур», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

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