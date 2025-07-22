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Арбитр Федотов оценил судейство в матче «Локомотив» — «Сочи»

Арбитр Федотов оценил судейство в матче «Локомотив» — «Сочи»
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Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов разобрал судейство матча 1-го тура Российской Премьер-Лиги между «Локомотивом» и «Сочи» (3:0). Главным арбитром этой встречи выступил Евгений Буланов.

Мир Российская Премьер-лига . 1-й тур
19 июля 2025, суббота. 18:00 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
3 : 0
Сочи
Сочи
1:0 Руденко – 81'     2:0 Воробьёв – 83'     3:0 Бакаев – 87'    

«На 18-й минуте Буланов не показал жёлтую игроку «Локо» Карпукасу за симуляцию, а она была очевидная, и за такое надо наказывать. На 30-й минуте арбитр не показал жёлтую уже игроку «Сочи» Литвинову за срыв перспективной атаки. Если бы не второй защитник, мы бы говорили о красной. Шёл пас в открытую зону, и Литвинов откровенно сыграл рукой в мяч. Есть вопросы к трансляции, где нам не показали крупный план, который всё бы прояснил. Буланова спасло, что в единоборство успевал вступить другой игрок. Поэтому жёлтая за срыв перспективной атаки.

На 36-й минуте Буланов правильно не назначил 11-метровый в ворота «Сочи». Также правильно не показал вторую жёлтую Марсело Алвесу на 52-й минуте. И через VAR верно отменили гол в ворота «Локо», так как мяч попал в руку игроку «Сочи», а тот забил следующим же касанием», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

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