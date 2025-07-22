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«За это решение надо хвалить». Арбитр Федотов объяснил отмену третьего гола «Зенита»

«За это решение надо хвалить». Арбитр Федотов объяснил отмену третьего гола «Зенита»
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Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов оценил судейство в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги между «Зенитом» и «Ростовом» (2:1). Главным арбитром этой встречи выступил Рафаэль Шафеев.

Мир Российская Премьер-лига . 1-й тур
20 июля 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 1
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Комаров – 22'     1:1 Кассьерра – 67'     2:1 Мостовой – 79'    

«Самый сложный эпизод — 86-я минута. Игрок «Зенита» Луис Энрике был за линией офсайда. Дальше мы говорим о действиях вратаря. Была ли игра головой в мяч контролируемой? Пока Ятимов бежал к мячу, он споткнулся и пытался хоть как-то сыграть — это не контролируемая игра в мяч. Плюс соперник отвлекал — надо было быстрее принимать решение. Другими словами, Луис Энрике вмешивался в момент, находясь во «вне игры». Главного арбитра позвали к монитору, но это жесть — нужна была максимальная устойчивость к стрессу. Шафеев разобрался, и за это решение надо хвалить. Добавил ему 0,1 балла», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

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