«За это решение надо хвалить». Арбитр Федотов объяснил отмену третьего гола «Зенита»

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов оценил судейство в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги между «Зенитом» и «Ростовом» (2:1). Главным арбитром этой встречи выступил Рафаэль Шафеев.

«Самый сложный эпизод — 86-я минута. Игрок «Зенита» Луис Энрике был за линией офсайда. Дальше мы говорим о действиях вратаря. Была ли игра головой в мяч контролируемой? Пока Ятимов бежал к мячу, он споткнулся и пытался хоть как-то сыграть — это не контролируемая игра в мяч. Плюс соперник отвлекал — надо было быстрее принимать решение. Другими словами, Луис Энрике вмешивался в момент, находясь во «вне игры». Главного арбитра позвали к монитору, но это жесть — нужна была максимальная устойчивость к стрессу. Шафеев разобрался, и за это решение надо хвалить. Добавил ему 0,1 балла», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.