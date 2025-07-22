Егорычев: непросто сменить команду после семи с половиной лет в «Урале»
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Полузащитник «Родины» Андрей Егорычев, ранее выступавший за «Урал», высказался о смене команды, а также прокомментировал ничейный результат матча 1-го тура Лиги Pari с «Черноморцем» (1:1).
Россия — Лига PARI . 1-й тур
21 июля 2025, понедельник. 19:30 МСК
Родина
Москва
Окончен
1 : 1
Черноморец
Новороссийск
1:0 Тихонов – 13' 1:1 Мастерной – 23'
«После семи с половиной лет в «Урале» сменить команду на самом деле непросто. Всё новое. Новый город. Это осознанный шаг. Нужно немножко времени, чтобы наладить взаимодействия с партнёрами. Думаю, что всё будет хорошо. Команда и партнёры хорошие.
В матче с «Черноморцем» немного не получилось создать больше моментов в конце. Думаю, дальше всё будет хорошо», — сказал Егорычев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
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