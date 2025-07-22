Егорычев: непросто сменить команду после семи с половиной лет в «Урале»

Полузащитник «Родины» Андрей Егорычев, ранее выступавший за «Урал», высказался о смене команды, а также прокомментировал ничейный результат матча 1-го тура Лиги Pari с «Черноморцем» (1:1).

«После семи с половиной лет в «Урале» сменить команду на самом деле непросто. Всё новое. Новый город. Это осознанный шаг. Нужно немножко времени, чтобы наладить взаимодействия с партнёрами. Думаю, что всё будет хорошо. Команда и партнёры хорошие.

В матче с «Черноморцем» немного не получилось создать больше моментов в конце. Думаю, дальше всё будет хорошо», — сказал Егорычев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.