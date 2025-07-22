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Арбитр Федотов высказался о судействе в матче «Краснодара» с «Пари НН»

Арбитр Федотов высказался о судействе в матче «Краснодара» с «Пари НН»
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Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов оценил судейство в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги между «Краснодаром» и «Пари НН» (3:0). Главным арбитром этой встречи выступил Евгений Кукуляк из Калуги.

Мир Российская Премьер-лига . 1-й тур
20 июля 2025, воскресенье. 15:30 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
0 : 3
Краснодар
Краснодар
0:1 Коста – 40'     0:2 Александров – 65'     0:3 Сперцян – 68'    

«У Кукуляка всё хорошо — отличная работа, никаких претензий нет. Бежал, разбирался, успокаивал. Было важно не пропустить ключевой эпизод, и Кукуляк не подвёл», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

Напомним, «Краснодар» является действующим чемпионом России. Чёрно-зелёные выиграли чемпионский титул, обыграв в матче 30-го тура прошлого сезона московское «Динамо» (3:0).

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