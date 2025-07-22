«Стояла ли коленка на земле — неважно». Арбитр Федотов — о голе «Рубина» в ворота «Ахмата»

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов разобрал судейство в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги между «Рубином» и «Ахматом» (2:0). Главным арбитром этой встречи выступил Иван Абросимов.

«Единственный вопрос — аут «Рубина» на 51-й минуте, после которого был забит гол. Стояла ли коленка Рожкова на земле — неважно. По правилам игры обе стопы должны находиться на газоне либо на боковой линии, либо за ней. Про колени в правилах вообще ничего не сказано. Резервный арбитр Соколов следил за коленкой игрока «Рубина», и по видео нет доказательств, что было нарушение. VAR момент также просматривал. И не надо здесь раздувать. Всё правильно и без ошибок. Хорошая работа Абросимова и всей бригады», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.