Арбитр Федотов высказался о судействе в матче ЦСКА с «Оренбургом»

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов разобрал судейство в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги между «Оренбургом» и ЦСКА (0:0). Главным арбитром этой встречи выступил Егор Егоров.

«Хорошая работа Егорова. Но смутила жёлтая карточка игроку ЦСКА Глебову. Ладно, придержал руками, но вроде все убежали, эпизод закончился. Зачем наказывать? Тогда надо было показывать жёлтую и футболисту «Оренбурга» Зотову за докат и грубую игру на 44-й минуте. Но Егоров не показал. Если сравнивать эти два момента, то с Зотовым была ошибка. Не показал бы жёлтую никому — вопросов бы не было.

На 49-й минуте защитник «Оренбурга» Касимов поднял ногу вверх и попал по Глебову. 100% арбитров здесь назначили бы штрафной, а не показали жёлтую Глебову за симуляцию. Егоров так и поступил.

Егорову нужно поработать над позицией и чтением игры, а то пока он просто бегает за игроками, попадает под них и прыгает через мяч. Так было и в Первой лиге, и сейчас он возвращается к старой проблеме. У него хорошие опытные ассистенты, и им стоит доверять», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.