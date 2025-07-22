Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Колумбия — Боливия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
00:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Арбитр Федотов высказался о судействе в матче ЦСКА с «Оренбургом»

Арбитр Федотов высказался о судействе в матче ЦСКА с «Оренбургом»
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов разобрал судейство в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги между «Оренбургом» и ЦСКА (0:0). Главным арбитром этой встречи выступил Егор Егоров.

Мир Российская Премьер-лига . 1-й тур
21 июля 2025, понедельник. 17:30 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
0 : 0
ЦСКА
Москва

«Хорошая работа Егорова. Но смутила жёлтая карточка игроку ЦСКА Глебову. Ладно, придержал руками, но вроде все убежали, эпизод закончился. Зачем наказывать? Тогда надо было показывать жёлтую и футболисту «Оренбурга» Зотову за докат и грубую игру на 44-й минуте. Но Егоров не показал. Если сравнивать эти два момента, то с Зотовым была ошибка. Не показал бы жёлтую никому — вопросов бы не было.

На 49-й минуте защитник «Оренбурга» Касимов поднял ногу вверх и попал по Глебову. 100% арбитров здесь назначили бы штрафной, а не показали жёлтую Глебову за симуляцию. Егоров так и поступил.

Егорову нужно поработать над позицией и чтением игры, а то пока он просто бегает за игроками, попадает под них и прыгает через мяч. Так было и в Первой лиге, и сейчас он возвращается к старой проблеме. У него хорошие опытные ассистенты, и им стоит доверять», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

Материалы по теме
«Игру «Спартака» раздувают, но ничего скандального там нет». Судейство в 1-м туре РПЛ
Эксклюзив
«Игру «Спартака» раздувают, но ничего скандального там нет». Судейство в 1-м туре РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android