Сегодня, 22 июля, состоится первый матч 1/2 финала 14-го розыгрыша чемпионата Европы среди женщин. Турнир проходит в Швейцарии. В нём приняли участие 16 национальных команд, разделённых на четыре группы. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием очередного игрового дня.

Расписание матчей чемпионата Европы среди женщин 22 июля (время московское):

22:00. 1/2 финала. Англия — Италия.

Во втором полуфинале между собой сыграют сборные Германии и Испании.

Действующим чемпионом Европы среди женщин является сборная Англии. В финале чемпионата Европы 2022 года англичанки обыграли национальную команду Германии со счётом 2:1 (д. вр.). Турнир проходил в Англии.