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В «Факеле» рассказали о ходе восстановления защитника Дзиова после тяжёлой травмы

В «Факеле» рассказали о ходе восстановления защитника Дзиова после тяжёлой травмы
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Врач воронежского «Факела» Максим Рудяков рассказал о ходе восстановления защитника команды Макса Дзиова после перелома ноги, полученного в матче 26-го тура РПЛ сезона-2024/2025 с «Рубином» (1:2).

«Макс Дзиов делает физиотерапию, работает с реабилитологом по индивидуальной программе. Пока можно сказать, что всё идёт ровно так, как и запланировано. Как мы уже объявляли, ожидаем готовности игрока к зимним сборам», — сообщил Рудяков корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

В минувшем сезоне Дзиов провёл за «Факел» 23 матча во всех турнирах. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 23-летнего футболиста составляет € 700 тыс.

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