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«Шансы были 50 на 50, чем я и недоволен». Тренер «Родины» — о ничьей с «Черноморцем»

«Шансы были 50 на 50, чем я и недоволен». Тренер «Родины» — о ничьей с «Черноморцем»
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Главный тренер московского «Родины» Зоран Зелькович прокомментировал ничейный результат матча c «Черноморцем» (1:1) в рамках 1-го тура Лиги Pari.

Россия — Лига PARI . 1-й тур
21 июля 2025, понедельник. 19:30 МСК
Родина
Москва
Окончен
1 : 1
Черноморец
Новороссийск
1:0 Тихонов – 13'     1:1 Мастерной – 23'    

— В матче с «Черноморцем» мы не показали достаточно качеств во владении и потеряли очки из-за одного стандарта.

— Можно ли считать, что ничья – закономерный итог?
— Да, конечно. «Черноморец» старался упростить игру, мы же старались – играть в футбол. Но каждая команда может играть так, как она захочет. Сегодня шансы были 50 на 50, чем я и недоволен.

— С чем были связаны замены в перерыве и как можете оценить игру Папе?
— Некоторые наши игроки пока не готовы играть по 90 минут. Один из них – Папе. Поэтому он не попал в стартовый состав. Но я надеюсь, что в будущем он будет показывать более качественную игру, — приводит слова Зельковича официальный сайт клуба.

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