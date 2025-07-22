«Шансы были 50 на 50, чем я и недоволен». Тренер «Родины» — о ничьей с «Черноморцем»

Главный тренер московского «Родины» Зоран Зелькович прокомментировал ничейный результат матча c «Черноморцем» (1:1) в рамках 1-го тура Лиги Pari.

— В матче с «Черноморцем» мы не показали достаточно качеств во владении и потеряли очки из-за одного стандарта.

— Можно ли считать, что ничья – закономерный итог?

— Да, конечно. «Черноморец» старался упростить игру, мы же старались – играть в футбол. Но каждая команда может играть так, как она захочет. Сегодня шансы были 50 на 50, чем я и недоволен.

— С чем были связаны замены в перерыве и как можете оценить игру Папе?

— Некоторые наши игроки пока не готовы играть по 90 минут. Один из них – Папе. Поэтому он не попал в стартовый состав. Но я надеюсь, что в будущем он будет показывать более качественную игру, — приводит слова Зельковича официальный сайт клуба.