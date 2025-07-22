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Игрок «Родины» Егорычев рассказал, мог ли перейти в клуб РПЛ летом

Игрок «Родины» Егорычев рассказал, мог ли перейти в клуб РПЛ летом
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32-летний полузащитник московской «Родины» Андрей Егорычев, ранее выступавший за «Урал», рассказал, мог ли он перейти в клуб из Российской Премьер-Лиги в текущее летнее трансферное окно.

— Правда, что ты летом мог оказаться в «Крыльях»? Почему ты в итоге оказался в «Родине»?
— Разные факторы. Было или не было — не могу сказать. Это в прошлом. Нет смысла об этом говорить. Были какие-то варианты в РПЛ, но не срослось.

— Были среди них «Крылья»?
— Не буду говорить на эту тему. Нет смысла, — сказал Егорычев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

В составе «Урала» Егорычев выступал на протяжении 7,5 лет. Всего в составе «шмелей» полузащитник принял участие в 223 матчах, в которых забил 17 голов и отдал 21 результативную передачу.

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