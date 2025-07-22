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Корниленко: «Оренбург» мог выигрывать у ЦСКА

Корниленко: «Оренбург» мог выигрывать у ЦСКА
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Бывший футболист и спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко высказался по итогам матча 1-го тура Российской Премьер-Лиги между «Оренбургом» и ЦСКА. Встреча состоялась накануне, 21 июля, и завершилась вничью со счётом 0:0.

Мир Российская Премьер-лига . 1-й тур
21 июля 2025, понедельник. 17:30 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
0 : 0
ЦСКА
Москва

«Матч с ЦСКА показал, что нынешний «Оренбург» способен конкурировать в РПЛ. Они могли выиграть этот матч. Акинфеев совершил много классных сейвов, его не зря признали лучшим игроком матча. Кроме того, трансферное окно закроется только в сентябре и у оренбуржцев есть время, чтобы усилиться. Думаю, что никому не будет просто в борьбе с «Оренбургом», — заявил Корниленко в эфире «Матч ТВ».

В следующем туре чемпионата России ЦСКА встретится с «Ахматом». Матч состоится в Москве 27 июля на стадионе «ВЭБ Арена», начало в 15:00 мск. «Оренбург», в свою очередь, сыграет с махачкалинским «Динамо» на домашней арене.

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Комментарии
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