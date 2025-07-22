Рамазан Гаджимурадов высказался о работе с Романом Пилипчуком в «Челябинске»

Футболист «Челябинска» Рамазан Гаджимурадов высказался о работе с главным тренером уральской команды Романом Пилипчуком. Специалист возглавил «Челябинск» в 2024 году.

«Роман Михайлович — хороший тренер, очень квалифицированный. Он доступно всё объясняет. Доносит до команды свои мысли о том, что он хочет от нас видеть. Тренировочный процесс с ним очень интересный», — сказал Гаджимурадов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, текущий сезон является дебютным для «Челябинска» в Pari Первой лиге. В стартовом туре второго по силе российского первенства уральцы обыграли московское «Торпедо» со счётом 3:0.