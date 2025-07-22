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Натан Гассама: «Балтика» — это главный клуб в моей карьере

Натан Гассама: «Балтика» — это главный клуб в моей карьере
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Французский защитник «Балтики» Натан Гассама назвал калининградский клуб главным в своей карьере, а также поделился эмоциями от возвращения команды в Российскую Премьер-Лигу.

«Балтика» — это главный клуб в моей карьере. Я уже сыграл здесь больше 50 матчей и хочу сказать, что у меня большой прогресс. Рад, что мы снова в Премьер‑Лиге, вернуться сюда было главной целью. В «Балтике» меня устраивает абсолютно всё, и я очень хочу показать себя в новом сезоне», — сказал Гассама в эфире «Матч ТВ».

Гассама пополнил состав «Балтики» летом 2023 года. Ранее он также играл за «Славию» из Софии (Болгария). Во Франции он выступал за вторые команды клубов «Нант» и «Труа», а также за «Олимпик Шоле».

В 1-м туре Российской Премьер-Лиги «Балтика» сыграла вничью с московским «Динамо» (1:1).

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