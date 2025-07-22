«Зенит» — лидер 1-го тура РПЛ по xG
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Санкт-петербургский «Зенит» стал лидером 1-го тура Российской Премьер-Лиги по показателю xG (ожидаемые голы). У сине-бело-голубых, которые в стартовом туре чемпионата России текущего сезона играли с «Ростовом» (2:1), он равняется 3,19. Об этом сообщает телеграм-канал РУСТАТ.
Мир Российская Премьер-лига . 1-й тур
20 июля 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 1
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Комаров – 22' 1:1 Кассьерра – 67' 2:1 Мостовой – 79'
Во 2-м туре РПЛ «Зенит» сыграет с казанским «Рубином» на выезде. Игра пройдёт 27 июля, начало — в 20:00 мск. Напомним, действующим чемпионом России является «Краснодар». «Зенит» в прошлом сезоне занял второе место, тройку лидеров замкнул московский ЦСКА.
Напрямую в Pari Первую лигу вылетели «Оренбург» и «Факел», однако позднее оренбуржцы заменили в РПЛ «Торпедо».
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