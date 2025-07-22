«Зенит» — лидер 1-го тура РПЛ по xG

Санкт-петербургский «Зенит» стал лидером 1-го тура Российской Премьер-Лиги по показателю xG (ожидаемые голы). У сине-бело-голубых, которые в стартовом туре чемпионата России текущего сезона играли с «Ростовом» (2:1), он равняется 3,19. Об этом сообщает телеграм-канал РУСТАТ.

Во 2-м туре РПЛ «Зенит» сыграет с казанским «Рубином» на выезде. Игра пройдёт 27 июля, начало — в 20:00 мск. Напомним, действующим чемпионом России является «Краснодар». «Зенит» в прошлом сезоне занял второе место, тройку лидеров замкнул московский ЦСКА.

Напрямую в Pari Первую лигу вылетели «Оренбург» и «Факел», однако позднее оренбуржцы заменили в РПЛ «Торпедо».