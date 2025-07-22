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Экс-президент «Оренбурга» Еремякин: старт сезона удался — в матче с ЦСКА проявили характер

Экс-президент «Оренбурга» Еремякин: старт сезона удался — в матче с ЦСКА проявили характер
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Бывший президент «Оренбурга» Василий Еремякин высказался по итогам матча 1-го тура РПЛ между оренбуржцами и ЦСКА (0:0).

«От первого матча «Оренбурга» в сезоне впечатления хорошие. Смогли выстоять с ЦСКА, проявили характер, а если эти элементы присутствуют, наверное, всё хорошо у команды. Понятно, ещё нужны определённые коррективы по составу, но, насколько понимаю, над этим работают — до закрытия трансферного окна что-то предпримут.

По первому тайму, если бы не Акинфеев, «Оренбург» мог и выигрывать, но второй прошёл немного сложнее. ЦСКА начал давить, но ребята показали силу воли, желание бороться. Это самое главное. Первый тур «Оренбурга» удался. Это придаст уверенность команде», — сказал Еремякин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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