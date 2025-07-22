Алексей Татаев объяснил, за счёт чего «Оренбургу» удалось отобрать очки у ЦСКА

Защитник «Оренбург» Алексей Татаев прокомментировал ничейный результат матча 1-го тура Российской Премьер-Лиги с московским ЦСКА (0:0).

«Владимир [Слишкович] на сборах говорил нам, что мы готовимся к футболу, неважно, в какой лиге и против кого. Я думаю, мы хорошо начали первый тайм. Во втором немножко не хватало физического состояния, но это вопрос поправимый, наберём в скором времени. ЦСКА очень понравился, хорошая, организованная команда, замены усилили игру. Виден класс. Но нужно отдать должное всем нам: равнодушных на поле не было, оставили всего себя на поле», — сказал Татаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 800 тыс.