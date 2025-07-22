Алексей Татаев рассказал о первой встрече с защитником ЦСКА Рошей после своей травмы

Футболист «Оренбурга» Алексей Татаев рассказал о первой встрече с защитником ЦСКА Виллианом Рошей после своей травмы. Напомним, Татаев вынужден всю жизнь играть в защитной маске из-за перелома лицевой кости в трёх местах, полученного в матче 24-го тура РПЛ сезона-2024/2025 с ЦСКА (0:2) в столкновении с бразильцем.

«С Рошей не разговаривали даже — мы ещё в тот раз пообщались и закрыли все вопросы. Это спорт, с его стороны нет никакой вины, а с моей — обиды и злости», — сказал Татаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 800 тыс.