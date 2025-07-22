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Капитан «Зенита» Дуглас Сантос: Россия и Петербург — мой дом

Капитан «Зенита» Дуглас Сантос: Россия и Петербург — мой дом
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Защитник и капитан «Зенита» Дуглас Сантос заявил, что Санкт-Петербург и Россия являются для него домом. Футболист отметил, что чувствует себя в Северной столице максимально комфортно. Сантос выступает за «Зенит» с 2019 года. Действующий контракт бразильца с российским паспортом рассчитан до конца июня 2027-го.

– Некоторые бразильские игроки начинают скучать по дому. Насколько тебе нравится в Санкт-Петербурге или возникают мысли о Бразилии?
– Конечно, я скучаю по своим родным и друзьям, которых нет рядом в Санкт-Петербурге, но повторю, что этот город и Россия – мой дом. Я здесь чувствую себя максимально комфортно. Уже не первый год выступаю в «Зените» и после стольких лет воспринимаю всё, что меня окружает в Петербурге, как абсолютно родное, — приводит слова Сантоса Metaratings.

Напомним, действующим чемпионом России является «Краснодар». «Зенит» в прошлом сезоне занял второе место, тройку лидеров замкнул московский ЦСКА. Напрямую в Pari Первую лигу вылетели «Оренбург» и «Факел», однако позднее оренбуржцы заменили в РПЛ «Торпедо».

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