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Тренер «Родины» Зелькович назвал цель клуба на сезон-2025/2026

Тренер «Родины» Зелькович назвал цель клуба на сезон-2025/2026
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Главный тренер московского «Родины» Зоран Зелькович после матча 1-го тура Лиги Pari с «Черноморцем» (1:1) назвал задачу команды на нынешний сезон.

Россия — Лига PARI . 1-й тур
21 июля 2025, понедельник. 19:30 МСК
Родина
Москва
Окончен
1 : 1
Черноморец
Новороссийск
1:0 Тихонов – 13'     1:1 Мастерной – 23'    

— Какие цели перед вами поставило руководство клуба?
— Наша цель – выйти в Премьер-Лигу. Мы хорошо провели прошлую весну, но в футболе, как и в жизни, важно то, что будет в будущем. Сегодня мы потеряли два очка. Сезон будет трудным, но мы готовы бороться за свою цель, — приводит слова Зельковича официальный сайт клуба.

«Родина» закончила прошлый сезон Первой лиги на седьмом месте. В следующем туре чемпионата москвичи встретятся со «Спартаком» из Костромы. Игра состоится 27 июля.

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