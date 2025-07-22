«В следующих матчах, надеюсь, будем выигрывать». Круговой — о ничьей ЦСКА с «Оренбургом»

Крайний защитник московского ЦСКА Данил Круговой высказался по итогам матча 1-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом». Встреча состоялась накануне, 21 июля, и завершилась вничью со счётом 0:0.

«Сложный матч. Искусственное поле. Это не оправдание для нас, все играли в равных условиях. В первом тайме мы играли чуть хуже, а во втором чуть прибавили и перестроились. Начали создавать моменты. Когда мало моментов, надо использовать все, что есть. В следующих матчах, я надеюсь, будем выигрывать», — заявил Круговой в эфире «Матч ТВ».

В следующем туре чемпионата России ЦСКА встретится с «Ахматом». Матч состоится в Москве 27 июля на стадионе «ВЭБ Арена», начало в 15:00 мск. «Оренбург», в свою очередь, сыграет с махачкалинским «Динамо» на домашней арене.