Новый тренер «Реала Сосьедад»: мне говорят, что Захарян хорош, но я его очень мало видел

Новый главный тренер «Реала Сосьедад» Серхио Франсиско высказался о российском полузащитнике команды Арсене Захаряне. После начала предсезонной подготовки Захарян выбыл из-за мышечной боли, а затем перенёс вирусное заболевание.

«По правде говоря, мне о нём говорят только то, что он очень хорош, но я его очень мало видел. Когда мы приехали, он болел, потом страдал от перегрузки, а теперь восстанавливается. Я с нетерпением жду встречи с ним, чтобы он был в команде, чтобы он мог постоянно проводить с ней тренировки и как можно скорее стать тем игроком, которым клуб его подписал или, по мнению клуба, он может стать. Он должен стать ещё одним футболистом, который даст нам что-то особенное», — приводит слова Франсиско Mundo Deportivo.

Напомним, бо́льшую часть прошедшего сезона Захарян пропустил из-за повреждений. Хавбек принял участие в четырёх матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей. Всего с момента перехода в 2023 году футболист провёл за испанскую команду 44 игры и забил два гола. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года.