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Новый тренер «Реала Сосьедад» рассказал, на какой позиции планирует использовать Захаряна

Новый тренер «Реала Сосьедад» рассказал, на какой позиции планирует использовать Захаряна
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Новый главный тренер «Реала Сосьедад» Серхио Франсиско рассказал, на какой позиции планирует использовать российского полузащитника команды Арсена Захаряна, а также хорватского игрока Луку Сучича.

— Вопрос о двух универсальных игроках: Сучиче и Захаряне. Какое место вы отводите им в системе?
— Я вижу Луку как восьмёрку или десятку, способного играть на одной стороне ромба. Захаряна, скорее, как десятку, способную иногда играть на фланге, но не как оборонительного крайнего игрока. Вообще Захарян играет в центре, либо как центральный полузащитник, либо как десятка, а Луку я вижу как игрока, способного чередовать роли, — приводит слова Франсиско Mundo Deportivo.

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