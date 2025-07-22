Дуглас Сантос: хочу верить, что мне удастся сыграть в Лиге чемпионов за «Зенит»

Защитник и капитан «Зенита» Дуглас Сантос признался, что хотел бы сыграть в Лиге чемпионов за сине-бело-голубых ещё раз. Российские команды отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине. Сантос выступает за «Зенит» с 2019 года. Действующий контракт бразильца с российским паспортом рассчитан до конца июня 2027-го.

– Ты веришь, что ещё удастся сыграть в Лиге чемпионов?

– Да, я верю. У меня есть твёрдая вера, что все сложности разрешатся, все запреты на участие в еврокубках будут сняты и «Зенит» ещё сыграет в Лиге чемпионов. Хочу верить, что и мне это удастся вместе с клубом, — приводит слова Сантоса Metaratings.

Напомним, действующим чемпионом России является «Краснодар». «Зенит» в прошлом сезоне занял второе место, тройку лидеров замкнул московский ЦСКА.