«Лига Ставок» — официальный спонсор ФК «Ахмат»

Букмекерская компания «Лига Ставок» и футбольный клуб «Ахмат» заключили эксклюзивное соглашение о партнёрстве.

22 июля на пресс-конференции в Москве прошла торжественная церемония подписания соглашения о сотрудничестве. В ней приняли участие президент «Лиги Ставок» Юрий Красовский и вице-президент «Ахмата» Ахмед Айдамиров.

Букмекер становится официальным спонсором футбольного клуба. Соглашение направлено на эффективное сотрудничество и развитие проектов по популяризации футбола в Чеченской Республике.

Президент «Лиги Ставок» Юрий Красовский: «Мне нравится слоган «Ахмат» — сила». В сотрудничестве с «Ахматом» наша сила выйдет на новый уровень. Нам импонирует клуб. В текущем сезоне это обновлённая команда и новые игроки. Уверены, что «Ахмат» покажет огромный рост и огромный скачок. Спасибо за доверие. Мы вместе, чтобы побеждать».

Вице-президент «Ахмата» Ахмед Айдамиров: «В следующем году «Ахмат» отметит 80-летие. Это история побед и испытаний, силы воли и характера. Наша задача — команда, которой будет гордиться каждый из нас. В клубе есть полная уверенность, что партнёрство с «Лигой Ставок» поможет нам выйти на новый уровень».