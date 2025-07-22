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Агент Джикии рассказал об адаптации защитника в турецком «Антальяспоре»

Агент Джикии рассказал об адаптации защитника в турецком «Антальяспоре»
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Футбольный агент Владимир Кузьмичёв, представляющий интересы защитника Георгия Джикии, рассказал об адаптации игрока в турецком футбольном клубе «Антальяспор».

«У Георгия всё хорошо, он готовится к чемпионату. Сейчас у команды сборы. У Георгия за это время не было никаких вопросов, всё хорошо», — сказал Кузьмичёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

В прошедшем сезоне 31-летний Георгий Джикия выступал за подмосковные «Химки», которые не получили лицензию РФС-1 и приостановили свою деятельность. Защитник провёл 17 матчей в РПЛ, в которых не отметился результативными действиями.

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