Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Колумбия — Боливия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
00:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ахмат» планирует два трансфера в ближайшие дни

«Ахмат» планирует два трансфера в ближайшие дни
Игровой момент матча «Ахмат» — «Рубин»
Комментарии

«Ахмат» планирует объявить о подписании двух новых игроков в ближайшие дни. Об этом сообщил вице-президент клуба Ахмед Айдамиров.

«Усиление состава — одна из наших основных целей. Вы видите, что работа уже ведётся. Мы усилились новыми футболистами, но формирование состава продолжается. Мы тщательно взвешиваем каждое подписание и в ближайшие дни планируем два трансфера», — заявил Айдамиров.

21 июля «Ахмат» объявил о переходе центрального защитника Усмана Ндонга. Сенегальский футболист ранее играл в чемпионате Ирана за команду «Гол Гохар Сирджан».

В 1-м туре чемпионата России «Ахмат» в дома уступил «Рубину» (0:2). Следующий матч команда из Грозного проведёт 27 июля против ЦСКА в Москве.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android