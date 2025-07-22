«Ахмат» планирует два трансфера в ближайшие дни
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«Ахмат» планирует объявить о подписании двух новых игроков в ближайшие дни. Об этом сообщил вице-президент клуба Ахмед Айдамиров.
«Усиление состава — одна из наших основных целей. Вы видите, что работа уже ведётся. Мы усилились новыми футболистами, но формирование состава продолжается. Мы тщательно взвешиваем каждое подписание и в ближайшие дни планируем два трансфера», — заявил Айдамиров.
21 июля «Ахмат» объявил о переходе центрального защитника Усмана Ндонга. Сенегальский футболист ранее играл в чемпионате Ирана за команду «Гол Гохар Сирджан».
В 1-м туре чемпионата России «Ахмат» в дома уступил «Рубину» (0:2). Следующий матч команда из Грозного проведёт 27 июля против ЦСКА в Москве.
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