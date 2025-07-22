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Французский защитник «Балтики» Гассама: вся эта история с «Торпедо» немного удивила

Французский защитник «Балтики» Гассама: вся эта история с «Торпедо» немного удивила
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Французский защитник «Балтики» Натан Гассама высказался о ситуации с исключением московского «Торпедо» из числа участников Российской Премьер-Лиги в сезоне-2025/2026.

«Если честно, всей этой историей не очень интересовался, но, конечно, читал новости и был в курсе того, что происходит. Я уже становился свидетелем подобной ситуации. Когда у клуба есть финансовые или другие проблемы, им приходится возвращаться в низший дивизион. Такое случалось и во Франции, когда команда должна была играть в вышке, но потом отправилась вниз, — это был «Бордо».

Меня, конечно, вся эта история с «Торпедо» немного удивила. Считаю, что, если перед стартом сезона происходят подобные вещи, это не очень хорошо для лиги, — сказал Гассама в эфире «Матч ТВ».

Напомним, автозаводцы заняли второе место в прошлом сезоне Первой лиги и заработали право сыграть в РПЛ. Позднее решением контрольно-дисциплинарного комитета РФС московское «Торпедо» было исключено из числа участников высшей лиги сезона-2025/2026 из-за попыток организации договорных матчей в футбольных соревнованиях.

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