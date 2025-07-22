Луис Энрике — лидер 1-го тура РПЛ по количеству созданных голевых моментов

Вингер санкт-петербургского «Зенита» Луис Энрике стал лидером 1-го тура Российской Премьер-Лиги по количеству созданных голевых моментов, сообщает телеграм-канал РУСТАТ. У бразильского футболиста их три. В стартовом туре чемпионата России текущего сезона сине-бело-голубые играли с «Ростовом» (2:1), Энрике в этой встрече голевыми действиями не отметился.

Во 2-м туре РПЛ «Зенит» сыграет с казанским «Рубином» на выезде. Игра пройдёт 27 июля, начало — в 20:00 мск. Напомним, действующим чемпионом России является «Краснодар». «Зенит» в прошлом сезоне занял второе место, тройку лидеров замкнул московский ЦСКА.

Напрямую в Pari Первую лигу вылетели «Оренбург» и «Факел», однако позднее оренбуржцы заменили в РПЛ «Торпедо».