Дмитрий Тихий объяснил, почему решил перейти в турецкий «Серик Беледиеспор»

Бывший защитник «Химок» и «Пари НН» Дмитрий Тихий объяснил, почему принял решение перейти в турецкий клуб «Серик Беледиеспор», который возглавляет Сергей Юран.

«Сборы проходят хорошо, в двухразовом режиме тренируемся, готовимся к чемпионату. Но нелегко, хотя уверен, что это принесёт свои плоды. Никаких секретов нет, почему я переехал играть в Турцию, — «Серик» возглавил Сергей Николаевич Юран. Он и пригласил меня в команду. Когда он приехал в Турцию, мы созвонились. Поговорили, и я практически без раздумий принял его приглашение. Никаких сомнений у меня не было.

Конечно, были и другие предложения, переговоры, но после звонка Юрана всё остальное отпало. Пока не думаю, вернусь ли играть в Россию или нет. Я приехал в Турцию, у нас свои цели и задачи. Я следую им, а как будет, известно одному богу», — сказал Тихий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.