«Ливерпуль» выразил соболезнования в связи со смертью экс-футболиста клуба Джоуи Джонса

Пресс-служба футбольного клуба «Ливерпуль» выразила соболезнования в связи со смертью бывшего футболиста «красных» Джоуи Джонса.

«Футбольный клуб «Ливерпуль» глубоко опечален кончиной Джои Джонса в возрасте 70 лет. В это печальное время все сотрудники клуба соболезнуют семье и друзьям Джоуи. Покойся с миром, Джоуи Джонс, 1955-2025», — говорится в заявлении на официальном сайте клуба.

Валлиец, ставший в составе «красных» чемпионом, обладателем Кубка европейских чемпионов и Кубка УЕФА, провёл за «Ливерпуль» ровно 100 матчей во второй половине 1970-х годов. Футболист выступал на позиции левого защитника.