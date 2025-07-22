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Капитан «Зенита» Сантос: будем всё делать, чтобы выиграть РПЛ

Капитан «Зенита» Сантос: будем всё делать, чтобы выиграть РПЛ
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Защитник и капитан «Зенита» Дуглас Сантос заявил, что сине-бело-голубые сделают всё возможное, чтобы выиграть Российскую Премьер-Лигу по итогам этого сезона. Действующим чемпионом страны является «Краснодар», «Зенит» в прошлой кампании занял второе место.

– С каким настроением команда подходит к новому сезону после упущенного чемпионства?
– Я бы сказал, что вижу в глазах ребят, в их мыслях и действиях на поле огромную страсть, очень сильный голод, жажду доказать нашу ценность и то, что случившееся в конце прошлого сезона больше не повторится. У нас достаточно сил, чтобы вернуться на первое место и с божьей помощью в этом сезоне добиться максимального результата. Мы будем всё делать, чтобы выиграть чемпионат, — приводит слова Сантоса Metaratings.

Дуглас Сантос выступает за «Зенит» с 2019 года. Действующий контракт бразильца с российским паспортом рассчитан до конца июня 2027-го и имеет опцию продления ещё на 12 месяцев.

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