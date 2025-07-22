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«Спартак» ведёт активные переговоры по трансферу Пальцева за € 4-5 млн

«Спартак» ведёт активные переговоры по трансферу Пальцева за € 4-5 млн
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«Спартак» ведёт активные переговоры по трансферу защитника махачкалинского «Динамо» Валентина Пальцева. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Сумма трансфера защитника «Динамо» Махачкала должна составить € 4-5 млн. Пальцева очень хочет видеть в команде главный тренер красно-белых Деян Станкович.

Напомним, ранее сообщалось об интересе к Пальцеву со стороны ряда клубов Российской Премьер-Лиги. По информации журналиста Ивана Карпова, «Краснодар» предлагал за переход игрока € 1,5 млн. Валентин Пальцев выступает за махачкалинское «Динамо» с лета 2024 года. В минувшем сезоне на счету 23-летнего центрального защитника 34 матча и одна голевая передача за бело-голубых в РПЛ и Фонбет Кубке России.

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