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Размер бюджета «Зенита» на текущий сезон составит 20 млрд рублей — источник

Размер бюджета «Зенита» на текущий сезон составит 20 млрд рублей — источник
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Стал известен размер бюджета санкт-петербургского «Зенита» на текущий сезон, он составит 20 млрд рублей. Об этом сообщает издание «РБК Спорт». По данным источника, это самый большой бюджет в российском профессиональном спорте.

Отметим, что в прошлом сезоне бюджет «Зенита» был равен 17 млрд рублей. Действующим чемпионом России является «Краснодар». Сине-бело-голубые заняли второе место в РПЛ сезона-2024/2025, отстав от чёрно-зелёных на одно очко.

Новый сезон Российской Премьер-Лиги стартовал 18 июля, завершится турнир 17 мая 2026 года. В матче 1-го тура чемпионата России «Зенит» обыграл «Ростов» со счётом 2:1.

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