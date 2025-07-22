Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Колумбия — Боливия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
00:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В «Динамо» Мх отреагировали на новость о переговорах со «Спартаком» по Пальцеву

В «Динамо» Мх отреагировали на новость о переговорах со «Спартаком» по Пальцеву
Комментарии

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев отреагировал на информацию о переговорах со «Спартаком» по защитнику Валентину Пальцеву. Ранее «Чемпионат» сообщал, что красно-белые заинтересованы в футболисте махачкалинцев, сумма трансфера может составить € 4-5 млн.

«Пальцев заслуживает играть в больших клубах РПЛ. Он хороший футболист. У меня есть информация по интересу «Спартака», но до поры до времени это не может быть информацией, потому что нет конкретных вещей. Разговоров много — настолько много, что если все их посчитать, то в нашей команде не останется ни одного игрока», — сказал Гаджиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Материалы по теме
Эксклюзив
«Спартак» ведёт активные переговоры по трансферу Пальцева за € 4-5 млн
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android