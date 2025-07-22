В «Динамо» Мх отреагировали на новость о переговорах со «Спартаком» по Пальцеву

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев отреагировал на информацию о переговорах со «Спартаком» по защитнику Валентину Пальцеву. Ранее «Чемпионат» сообщал, что красно-белые заинтересованы в футболисте махачкалинцев, сумма трансфера может составить € 4-5 млн.

«Пальцев заслуживает играть в больших клубах РПЛ. Он хороший футболист. У меня есть информация по интересу «Спартака», но до поры до времени это не может быть информацией, потому что нет конкретных вещей. Разговоров много — настолько много, что если все их посчитать, то в нашей команде не останется ни одного игрока», — сказал Гаджиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.