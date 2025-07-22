Игрок «Серика» Тихий рассказал о целях команды на сезон под руководством Юрана

Защитник турецкого клуба «Серик Беледиеспор» Дмитрий Тихий рассказал о целях команды на сезон под руководством Сергея Юрана.

«Мы работали с Юраном вместе не в одной команде. Мне знакомы его требования, принципы игры. Знаю о его амбициях, что он перед собой ставит самые высокие цели. Подкупило попробовать свои силы в другом чемпионате. В Турции любят футбол, лига у них серьёзная. Тут много фанатов, всегда интересные противостояния. Так что есть до чего расти. «Серик» сейчас находится в Первой лиге, так что задач полно как для футболистов, так и для Сергея Николаевича.

Наша цель – Суперлига, в которой играют футболисты мирового уровня. В команде у нас русский костяк, со всеми я играл в наших лигах. Так что в плане адаптации нам будет немного попроще», — сказал Тихий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.