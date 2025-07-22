«Кадыров поставил задачу». В «Ахмате» рассказали о целях клуба в юбилейный сезон

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров заявил, что глава Чечни Рамзан Кадыров и президент клуба Ибрагим Закриев поставили задачу вывести команду на новый уровень. Сезон-2025/2026 — юбилейный для «Ахмата», грозненскому клубу исполнится 80 лет.

«В следующем году «Ахмату» 80 лет, это огромная история побед, испытаний силы воли и характера. Нужно гордо войти в юбилейный год, Рамзаном Ахматовичем Кадыровым и Ибрагимом Закриевым поставлена задача вывести команду на новый уровень. Обновили команду, пригласили 10 игроков, это наша инвестиция в будущее. Цель — яркий зрелищный футбол, который вдохновляет и за который не стыдно», — приводит слова Айдамирова «Матч ТВ».

21 июля «Ахмат» объявил о переходе центрального защитника Усмана Ндонга. Сенегальский футболист ранее играл в чемпионате Ирана за команду «Гол Гохар Сирджан». В 1-м туре чемпионата России «Ахмат» в дома уступил «Рубину» (0:2). Следующий матч команда из Грозного проведёт 27 июля против ЦСКА в Москве.