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Источник: «Газпром» может вложить до 5 млрд рублей в «Зенит» в этом сезоне

Источник: «Газпром» может вложить до 5 млрд рублей в «Зенит» в этом сезоне
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Генеральный спонсор «Зенита» компания «Газпром» может пополнить бюджет санкт-петербургского клуба на 5 млрд рублей в этом сезоне, сообщает «РБК Спорт» со ссылкой на свои неназванные источники.

При этом отмечается, что прямых инвестиций не будет, а наибольшую долю доходов клуба составляют коммерческие контракты — это около 60%, куда входят и контракты с ключевыми спонсорами.

Действующим чемпионом России является «Краснодар». Сине-бело-голубые заняли второе место в РПЛ сезона-2024/2025, отстав от чёрно-зелёных на одно очко. Новый сезон Российской Премьер-Лиги стартовал 18 июля, завершится турнир 17 мая 2026 года. В матче 1-го тура чемпионата России «Зенит» обыграл «Ростов» со счётом 2:1.

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