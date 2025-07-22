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Экс-игрок «Пари НН» Тихий высказался об уходе Гоцука из команды

Экс-игрок «Пари НН» Тихий высказался об уходе Гоцука из команды
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Бывший игрок «Пари НН» Дмитрий Тихий рассказал высказался об уходе полузащитника Кирилла Гоцука из команды.

«В уходе Гоцука из «Пари НН» нет ничего удивительного. Я в своё время так же ушёл из «Химок», где пробыл четыре года, вышел с командой в РПЛ. Мы проделали большой путь вместе, но это футбол. Всё когда-то заканчивается. Не вижу смысла предавать большого значения уходу Кирилла из «Пари НН», — сказал Тихий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Гоцук покинул «Пари Нижний Новгород» этим летом. Сейчас Кирилл, как и Дмитрий Тихий, выступает за турецкий клуб «Серик Беледиеспор».

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