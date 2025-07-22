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Тренер «Марселя» Де Дзерби заявил о желании клуба приблизиться к мощи «ПСЖ»

Тренер «Марселя» Де Дзерби заявил о желании клуба приблизиться к мощи «ПСЖ»
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Главный тренер «Марселя» Роберто Де Дзерби намекнул, что клубу нужно стремиться стать ближе к «ПСЖ» по силе, характеру и менталитету. Итальянский специалист подчеркнул, что сейчас парижане намного сильнее «Марселя». В прошлом сезоне «ПСЖ» выиграл Лигу 1, опередив занявших второе место марсельцев на 19 очков.

«Мы хотим соревноваться с «ПСЖ» лучше, чем это было в прошлом сезоне. Я не говорю, что парижане больше по своей сути, чем «Марсель». Я говорю, что до сих пор они обладали большей силой, чем мы. Матчи между «ПСЖ» и «Марселем» — это не класико.

Класико – это «Юве — «Интер»: из десяти встреч четыре победы у «Интера», пять — у «Юве». И ничья. «ПСЖ» – «Марсель»: 23 игры, 19 побед парижан, три ничьих и одна победа у «Марселя». Для меня это не класико», — приводит слова Де Дзерби Le Parisien.

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