Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Колумбия — Боливия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
00:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Григорян: приобретения «Локомотива» пришлись ко двору, но главное, что вернулся Карпукас

Григорян: приобретения «Локомотива» пришлись ко двору, но главное, что вернулся Карпукас
Аудио-версия:
Комментарии

Известный российский тренер Александр Григорян оценил игру новичков московского «Локомотива», а также отметил выступление полузащитника железнодорожников Артёма Карпукаса.

«Приобретения «Локомотива» пришлись ко двору, но самое главное для команды — это то, что вернулся наш кудрявый парень Артём Карпукас. В прошлом сезоне он будто пропал, его не было видно. Сейчас мы снова увидели его лучшую версию. Это один из самых талантливых центральных полузащитников. Если он будет играть на своём уровне, то у «Локомотива» с учётом новичков сложится очень серьёзная бригада», — сказал Григорян в эфире «Матч ТВ».

В матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги московский «Локомотив» одержал разгромную победу над «Сочи» (3:0). Голами отметились два новичка клуба — Александр Руденко и Зелимхан Бакаев.

Мир Российская Премьер-лига . 1-й тур
19 июля 2025, суббота. 18:00 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
3 : 0
Сочи
Сочи
1:0 Руденко – 81'     2:0 Воробьёв – 83'     3:0 Бакаев – 87'    
Материалы по теме
Игрок «Локо» Руденко: атмосфера на трибунах? После предыдущего клуба — аж мурашки по коже
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android