Григорян: приобретения «Локомотива» пришлись ко двору, но главное, что вернулся Карпукас

Известный российский тренер Александр Григорян оценил игру новичков московского «Локомотива», а также отметил выступление полузащитника железнодорожников Артёма Карпукаса.

«Приобретения «Локомотива» пришлись ко двору, но самое главное для команды — это то, что вернулся наш кудрявый парень Артём Карпукас. В прошлом сезоне он будто пропал, его не было видно. Сейчас мы снова увидели его лучшую версию. Это один из самых талантливых центральных полузащитников. Если он будет играть на своём уровне, то у «Локомотива» с учётом новичков сложится очень серьёзная бригада», — сказал Григорян в эфире «Матч ТВ».

В матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги московский «Локомотив» одержал разгромную победу над «Сочи» (3:0). Голами отметились два новичка клуба — Александр Руденко и Зелимхан Бакаев.