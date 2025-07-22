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В «Зените» заявили, что не получали предложений по Венделу

В «Зените» заявили, что не получали предложений по Венделу
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Председатель правления «Зенита» Александр Медведев заявил, что сине-бело-голубые не получали предложения по полузащитнику Венделу от «Аль-Иттихада». Ранее появилась информация, что саудовский клуб предложил «Зениту» € 30+ млн за бразильца, однако тот отказался покидать клуб.

«Предложение от «Аль-Иттихада» пока не поступало, несмотря на проявленный интерес. Ждём развития событий», — приводит слова Медведева «РИА Новости Спорт».

В минувшем сезоне полузащитник принял участие в 27 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и 13 результативными передачами. В матче 1-го тура РПЛ сезона-2025/2026 «Зенит» обыграл «Ростов» со счётом 2:1.

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